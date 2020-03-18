«Работаем в режиме простоя». В Нижнем Тагиле цирк отменил новое шоу из-за коронавируса

В тагильском цирке отменено шоу всемирно известной династии Филатовых с участием редких экзотических животных из-за коронавируса. Об этом АН «Между строк» сообщил директор компании Руслан Марчевский. Он отметил, что руководство цирка действует в соответствии с приказом Минкультуры «О деятельности организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ». О сроках возобновления шоу станет известно позже.

«Отменяем все массовые мероприятия. Всё работает, но в режиме простоя, у нас есть такое понятие. Животных кормят, за ними ухаживают. Сверхъестественного в этом ничего нет, будем лишний раз проверять у всех температуру, как и везде сейчас. Сложность, конечно, есть в том, что мы работаем с животными. Если актёров можно отпустить по домам, то других сотрудников — нет. Билеты мы не продаём сейчас», — рассказал Руслан Марчевский.

Массовые мероприятия отменены во всех филиалах Росгосцирка. Приобретённые билеты можно вернуть, для уточнения условий необходимо связаться с сотрудниками цирков или позвонить по тем номерам телефонов, которые указаны на билетах. На сайте тагильского цирка отмечается, что при отмене шоу вернуть билеты можно «не позднее 10 суток со дня отменённого мероприятия».

Артистам циркового конвейера будут оформлены очередные отпуска и временный простой.