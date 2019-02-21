Рабочий уральского завода, устроивший пикет на Красной площади, заявил о новых акциях

Шихтовщик Рустам Корелин, который устроил одиночный пикет на Красной площади в Москве в знак протеста против низкой заработной платы, намерен провести ещё две аналогичные акции — в Екатеринбурге и Сухом Логе, пишет Ura.ru.

По словам Корелина, 21 февраля руководство завода «Форэс» будет решать вопрос о его увольнении «по статье».

«Завтра выхожу в одиночный пикет в городе Сухой Лог перед своим заводом "Форэс", дальше еду в Екатеринбург и встаю перед головным офисом "Форэс". В 10 утра руководство завода хотят уволить меня по статье 81 часть 5 ("Неоднократное виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих обязанностей"), — рассказал Корелин.

Он поделился фотографиями плакатов, с которыми выйдет утром на пикет. На этот раз Корелин указал, что гендиректор ООО «Форэс» Сергей Шмотьев стал миллиардером, эксплуатируя его здоровье, а после того, как он объявил о низкой зарплате, его решили уволить.

Напомним, Рустам Корелин оказался в центре скандала после того, как устроил одиночный пикет на Красной площади в Москве. Уже через 10 минут после начала пикета уральца задержали полицейские.