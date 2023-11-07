Рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет тёплой

Грядущая волна тепла может разрушить остатки снежного покрова в Свердловской области, сообщает Уральский гидрометцентр. Тёплая и местами дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле на этой неделе.

Сегодня, 7 ноября, в Нижнем Тагиле днём воздух прогреется до +6°C, ночью температура воздуха опустится до 0°C. Всю неделю синоптики прогнозируют плюсовую температуру днём. В среду, 8 ноября, будет пасмурно, дневная температура поднимется до +2°C, ночью — до 0°C. В четверг, 9 ноября, днём прогнозируют +3°C, ночью будет +1°C. В пятницу, 10 ноября, ожидается снег с дождём, днём столбики термометров покажут +3°C, ночью — до +1°C.

В субботу, 11 ноября, будет пасмурно, небольшой снег с дождём, дневная температура поднимется до +3°C, ночная опустится до 0°C. Синоптики прогнозируют, что в воскресенье, 12 ноября, будет малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до +2°C днём и до 0°C ночью.