Пятеро жителей Нижнего Тагила пострадали от укусов клещей

В Нижнем Тагиле с начала сезона зарегистрировано пятеро пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии рассказали, что все пострадавшие старше 18 лет, трое из них были укушены на территории коллективных садов. Все они не были привиты от клещевого энцефалита. Удалённые насекомые сданы на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии города.

В пресс-службе муниципалитета также напомнили, что вакцинация от клещевого энцефалита временно приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Желающие поставить прививку смогут сделать это после того, как будут сняты ограничительные меры.

«А пока, чтобы избежать укуса клеща, необходимо минимизировать выходы на природу. В случае нахождения в парках, лесах, коллективных садах эпидемиологи рекомендуют соблюдать меры предосторожности: надевать одежду, защищающую большую часть тела, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и своих спутников, чтобы вовремя заметить клеща», — рекомендовали в мэрии Нижнего Тагила.

В случае, если избежать укуса не удалось, тагильчанам необходимо обратиться за помощью в травмпункт для удаления насекомого, а затем сдать его на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии по адресу: улица Октябрьской Революции, 86. Тем, у кого нет прививки, нужно экстренно пройти иммуноглобулинопрофилактику, чтобы минимизировать риск заболевания.