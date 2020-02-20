Пятеро пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 в Магадане получили перелом позвоночника

Врачи оценивают состояние пяти пострадавших при жёсткой посадке Ан-2 в Магадане как средней тяжести, ещё пятеро выписаны из больницы, со ссылкой на министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергея Чеканова пишет «Интерфакс».

«Обследовано 12 человек, пятеро госпитализированы с компрессионными переломами позвоночника, пятеро отпущены домой на амбулаторное лечение и два в процессе обследования. Состояние пострадавших, находящихся в областной больнице, средней тяжести», — рассказал он.

Ранее сообщалось о том, что один госпитализированный находится в тяжёлом состоянии. На данный момент его состояние оценивается врачами как средней тяжести.

Напомним, самолёт АН-2, вылетевший из аэропорта Магадана, совершил жёсткую посадку недалеко от взлётно-посадочной полосы аэропорта. На борту воздушного судна находилось 12 пассажиров и 2 члена экипажа. По данным региональных властей, все они госпитализированы в областную больницу. По данным СК, госпитализировано 13 человек. Издание MagadanMedia, одним из первых написавшее о жёсткой посадке, изначально сообщало о семи госпитализированных.

Самолёт совершал чартерный рейс и должен был доставить в Сеймчан Магаданской области вахтовых рабочих. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело. Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническую неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.