Пять симптомов, которые испортят вам Новый год. Как понять, что с вами не так, и провести праздники с пользой

Новогодние праздники – время бесконечных застолий, ёлок, катания на коньках и с горок с детьми, подарков, а главное – время надежды на то, что жизнь изменится. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обещал себе с 1 января ходить в спортзал, бросить курить, начать правильно питаться и похудеть, записаться на курсы английского или просто уделять больше времени своим близким. Психологи считают, что давать себе позитивные установки начать что-то «с понедельника» или «с нового года» – вовсе не провальная затея, ведь нашему мозгу так легче подготовиться к выходу из зоны комфорта. Менять жизнь с Нового года хорошо ещё и тем, что большинство россиян уходит на десятидневные каникулы. Как минимум они не позволят в очередной раз найти оправдание нашей лени из-за отсутствия свободного времени и усталости на работе.

Выучить за 10 дней английский у вас, конечно, не получится, но инвестировать появившееся свободное время в главное, что у нас есть, – здоровье – лучшее применение выходных, когда застолья и новогодние телепередачи уже надоели. Врачи клиники MED4YOU, специализирующейся на лечении позвоночника и суставов, составили для жителей Нижнего Тагила список пяти «новогодних симптомов» и объяснили, почему не стоит их игнорировать, а следует бежать к неврологу. Тем более в новогодние каникулы клиника работает с 3 января.

1. Снежки.

Если вы не можете играть с детьми в снежки из-за боли в спине – вы потенциальный пациент MED4YOU.

«Когда у людей что-то болит, они пытаются избавиться от симптома, а не от причины боли, – говорит директор MED4YOU Виктор Куклин. – Тем более фармкомпании и телевидение способствуют этому. Все мы видели рекламу, когда папа поднимает диван и хватается за спину. Прибегает мама, мажет его условным “Фастум гелем”, и он уже через 15 минут подбрасывает к потолку дочь. Да, боль прошла, но её причина, а главное, возможные негативные последствия и осложнения – нет».

2. Ёлка.

Если вы украшаете с детьми ёлку, но вдруг понимаете, что не можете поднять руку и повесить игрушку на верхнюю ветку, вам нужно срочно обратиться к неврологу.

«Один мой знакомый два года не мог поднять правую руку. Он понимал, что это ненормально, что он испытывает из-за этого дискомфорт в повседневной жизни… Но ничего не делал. Он приучил свой организм к этому дискомфорту и уже машинально тянулся за книгой на полке левой рукой, хоть для этого надо было развернуться. И так живут тысячи, десятки тысяч россиян. Одна из причин этого, помимо веры в то, что само пройдёт, – наша медицина. Когда я представляю, что мне надо прийти в поликлинику в 7 утра, чтобы взять талон, отстоять очередь к терапевту, которая в лучшем случае отправит меня на ещё один круг очередей к неврологу, а в худшем – пропишет бесполезную обезболивающую мазь, обращаться к профессиональным медикам мне уже не хочется. И я буду два года страдать, но не пойду к врачу, пока меня не парализует. Так рассуждает большинство россиян, и их нельзя в этом винить. Очереди, запись, отсутствие нужных специалистов… В MED4YOU вы заплатите за первый приём без очередей символические деньги – 200 рублей. Специалист составит программу лечения, позволяющую решить проблему, с которой вы мучаетесь годами».

3. Коньки.

Вы пришли на каток, но не можете даже стоять на коньках из-за сильного головокружения. Это серьёзный симптом, который нельзя игнорировать.

«Постоянное головокружение, головная боль может быть симптомом хронических заболеваний, но часто это свидетельствует о том, что вы наш пациент. Что люди делают, когда у них болит голова?Пьют обезболивающие таблетки. Люди подсаживаются на лекарства, не понимая, что причина кроется в плохом кровотоке из-за проблем в шейном отделе позвоночника. Наш специалист выяснит это за одно посещение».

4. Хоровод.

Вы водили с детьми хоровод, играли в игры и почувствовали боль в груди, которую испытываете регулярно? Кардиолог говорит, что у вас нет проблем с сердцем? Посетите невролога.

«Регулярная боль в груди не обязательно работа кардиолога, как многие думают. Проблемы с позвоночником – причина многих симптомов, напрямую с ним не связанных. Уникальная программа лечения, составленная специалистами MED4YOU, позволяет устранить эти причины, после чего узкий специалист назначит вам лечение. Возможно, вам будет достаточно курса массажа или занятий лечебной физкультурой, возможно, вам назначат ударно-волновую терапию или медикаментозное лечение. Всё индивидуально. Главное – сделать первый шаг, прийти к нам на консультацию и сделать свою жизнь лучше, избавившись от боли. Это наша миссия – избавлять людей от боли».

5. Горки.

Если вы неудачно прокатились с горки и у вас начал болеть копчик, не ждите, что всё пройдёт само.

«За время работы я понял: чем позже ты придёшь, тем сложнее проблемой заниматься. Мы собрали великолепную команду из разных городов России, которая проходит регулярные стажировки. На счету нашего московского офиса MED4YOU тысячи вылеченных пациентов. Сейчас эта медицинская помощь доступна жителям Нижнего Тагила. При этом наше преимущество – мы лечим безоперационными методами даже межпозвоночные грыжи. Конечно, если люди не запускают свои случаи. Это касается и возраста. Наши пациенты – от 30 лет и старше, а не только пенсионеры. Потому что офисная работа, работа за компьютером, малоподвижность формируют у нас мышечные стереотипы, и в один прекрасный день мы понимаем, что не можем, например, повернуть голову. В новогодние праздники можно просидеть 10 дней за столом, набрать пару лишних килограммов, а потом выйти разбитым на работу. А можно начать новый год со своего здоровья, потому что удобного момента с нашим ритмом жизни никогда не будет, а в больницу вы попадёте уже на скорой помощи», – отмечает директор клинки MED4YOU Виктор Куклин.

Клиника MED4YOU предлагает комплексное лечение позвоночника и суставов с использованием новейшего оборудования. Используются такие методы лечения, как физиотерапия, ударно-волновая терапия, рефлексотерапия, гирудотерапия, лечебные блокады, биопунктура, массаж, йога, ЛФК.

Врачи MED4YOU – высококвалифицированные специалисты в области неврологии, травматологии, мануальной терапии – не только устранят симптомы, но и определят причины недугов: головной боли, болей в спине, шее и области груди, вегетососудистой дистонии, варикозного расширения вен, грыжи межпозвоночных дисков. Кроме того, врачи клиники имеют огромный опыт работы с последствиями инсульта и остаточного явления ДЦП, избыточным весом, алкогольной, наркотической зависимостями и курением, восстановлением после спортивных травм и нагрузок.

Московский медицинский центр здорового позвоночника и суставов MED4YOU

г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 21

тел. +7 (3435) 37-81-80

http://www.med4you.ru

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