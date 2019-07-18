Пять из семи сотрудников ФСБ, арестованных по делу о хищении 136 млн, признали вину

Пятеро из семи арестованных сотрудников ФСБ, которым военное подразделение СКР вменяет участие в разбое в банке, частично или полностью признали вину, пишет «Коммерсантъ».

По итогам рассмотрения судом двух жалоб на арест некоторых фигурантов не устроила фабула обвинения в части угрозы применения оружия.

Московский окружной военный суд рассмотрел жалобы на арест сотрудников управления «К» службы экономической безопасности и управления «А» центра специального назначения ФСБ Артура Власова и Владимира Урусова, обвиняемых ВСУ СКР в разбое. 2 июля Власов явился к следователю, который оформил ему явку с повинной, оперативник рассказал о других участниках нападения. Адвокат заявила, что суд не учёл эти обстоятельства, отправив его в СИЗО, тем более что дома под следствием находятся офицеры из управлений «Альфа» и «Вымпел» ЦСН ФСБ Хетаг Маргиев и Дмитрий Капышев, также оформившие явки с повинной. Ещё один сотрудник «Альфы» Роман Оболенский, по словам его адвоката, признает вину частично. Гособвинитель отметил, что раскаяние Власова являлось запоздалым — следствие к тому времени уже получило доказательства его вины, поэтому предложил МОВСу сохранить для него арест, и суд так и поступил.

Урусов, показания на которого дал Маргиев, признался лишь в том, что был с другими сотрудниками ФСБ в «Металлурге», когда произошёл разбой. Его адвокат отметила, что боевого офицера держат в СИЗО, чтобы оказать на него давление, и предложила избрать спецназовцу домашний арест, однако МОВС не увидел оснований для этого.

Согласно материалам дела, потерпевший Александр Юмаранов взял под расписку у знакомого 136 млн рублей, которые рассчитывал обменять на доллары в офисе банка «Металлург». Однако там на него напали люди в масках, похитившие наличные. Полиция возбудила уголовное дело по статье 162 УК, а когда выяснила, что к налёту причастны сотрудники ФСБ, передала расследование в ВСУ.