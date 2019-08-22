Пять авиарейсов в Тюмень приземлились в Кольцово из-за тумана

Рано утром 22 августа пять самолётов, летевших в Тюмень, были вынуждены сесть в Екатеринбурге из-за тумана в аэропорту назначения, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

В аэропорт Екатеринбурга прибыли самолёты, летевшие рейсами DP-449 Москва — Тюмень, FV-6451 Санкт-Петербург — Тюмень, SU-1502 и SU-1508 Москва — Тюмень, RL-8868 Энфида — Тюмень. Сейчас самолёты готовятся к вылету, в скором времени они отправятся в Тюмень.

Также из-за неблагоприятных метеоусловий не смогли вовремя вылететь из Екатеринбурга рейсы UT-280 и DP-449 в Тюмень. Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» должен был отправиться по расписанию в 3:50, новое время вылета — 9:20. Рейс «Победы» должен был вылететь в 7:30, но перенесён на 9:40.