Пьяный житель Первоуральска отметил День металлурга стрельбой в общественном месте

В Первоуральске 18 июля пьяный местный житель устроил стрельбу из охотничьего карабина, внешне похожего на автомат, на берегу водоёма возле одной из городских баз отдыха. Очевидцы ЧП вызвали полицию.

Как рассказал E1.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, вероятно, таким образом 41-летний мужчина решил отметить День металлурга.

«Всё происходило вблизи базы отдыха, куда задержанный прибыл на автомобиле Land Cruiser с “красивыми” номерами. Никто чудом не пострадал. По одной из отрабатываемых полицией версий, мужчина таким образом хотел посалютовать в честь праздника, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, сыщики отрабатывают и другие возможные версии», — рассказал Валерий Горелых.

Правоохранители задержали стрелка, изъяли оружие и приобщили его как вещдок к материалам проверки. Сам первоуралец был госпитализирован в местную больницу с очень высоким давлением.