Пьяный водитель Renault устроил ДТП с пострадавшими в Нижнем Тагиле

14 июля, в воскресенье, около 20:00 на Северном подъезде к Нижнему Тагилу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пьяного водителя Renault Logan. В результате аварии два человека, управлявший мотоциклом Racer и его пассажир, получили травмы и были доставлены в больницу.

Водитель Renault, 50-летний мужчина, пытался обогнать поток автомобилей, но столкнулся с мотоциклом, который двигался в попутном направлении. Оба мотоциклиста, 27-летний владелец и его 32-летний пассажир, были госпитализированы. После оказания первой помощи они были отпущены домой.

По данным Госавтоинспекции, водитель Renault находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало наличие 0,763 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. Кроме того, выяснилось, что в этом году мужчину уже трижды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. После ДТП на него было составлено пять протоколов, включая протокол за пьяную езду, выезд на встречную полосу, отъезд с места аварии, неиспользование ремня безопасности и передвижение на зимней резине. Нарушителю грозит лишение водительских прав на срок до 1,5 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.