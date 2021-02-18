Происшествия

Пьяный тагильчанин разбил дверь выхода на посадку в аэропорту Кольцово

18.02.2021 12:08
Пьяный тагильчанин разбил дверь выхода на посадку в аэропорту Кольцово

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово пьяный житель Нижнего Тагила разбил дверь выхода на посадку. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО. 

61-летний тагильчанин находился в стерильной зоне А и ожидал посадки на самолёт до Санкт-Петербурга. Под воздействием алкоголя мужчина разбил дверное стекло выхода на посадку № 10. При этом, не отдавая отчёт своим действиям, нарушитель нецензурно выражался.

«Результаты проведённого медицинского освидетельствования показали содержание в крови мужчины 0,6 промилле алкоголя. В настоящее время нарушитель привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

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