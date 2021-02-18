Пьяный тагильчанин разбил дверь выхода на посадку в аэропорту Кольцово

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово пьяный житель Нижнего Тагила разбил дверь выхода на посадку. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.

61-летний тагильчанин находился в стерильной зоне А и ожидал посадки на самолёт до Санкт-Петербурга. Под воздействием алкоголя мужчина разбил дверное стекло выхода на посадку № 10. При этом, не отдавая отчёт своим действиям, нарушитель нецензурно выражался.