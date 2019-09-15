«Пьяная пыталась сбежать от полицейской погони». Стали известны подробности ДТП на Вые

Вечером 14 сентября в районе дома № 26а по Липовому тракту пьяная женщина на Toyota Vitz не справилась с управлением, врезалась в бордюр и протаранила припаркованный автомобиль Honda.

Как рассказал АН «Между строк» источник в ГИБДД, аварии предшествовала погоня — в полицию поступил анонимный звонок с сообщением, что в районе Красного Камня ездит нетрезвая женщина. Инспекторы ДПС нашли похожую по описанию машину у бара на улице Красноармейская. Позже из питейного заведения вышла пьяная женщина с пакетом алкоголя и села за руль. На просьбы полицейских выйти из машины она не отреагировала, вместо этого попыталась скрыться.

«Она поехала по Черных, доехала до Фрунзе и оттуда свернула на Липовый тракт, проигнорировав два красных сигнала светофора. Повезло, что не было других машин, потому что всё могло бы закончиться трагично», — сообщил источник издания.

У дома № 26а по Липовому тракту нетрезвая автолюбительница не справилась с управлением, из-за чего врезалась в бордюр. От удара малолитражную японскую легковушку опрокинуло на припаркованный у здания автомобиль Honda.

«Мне повезло, я вышел из машины за пять минут до случившегося, не представляю, что бы было, если бы я решил немного задержаться. Когда доставал с заднего сидения детское кресло — ужаснулся. Хорошо, что там никого не было. Потому что это был бы 100% летальный исход», — рассказал АН «Между строк» владелец Honda Павел Б.

Также мужчина пояснил, что автомобиль виновницы аварии не застрахован, поэтому решать вопросы с компенсацией ущерба придётся через суд. При этом сама автолюбительница заявила, что денег у неё нет, и платить никому она не намерена.

Напомним, ранее очевидцы сообщали о том, что в автомобиле Toyota находились ещё два человека, которые сразу же скрылись с места аварии, однако эта информация не нашла подтверждения.