В Нижнем Тагиле легковушка влетела в бордюр и врезалась в припаркованную машину (ФОТО)

Авария произошла вечером 14 сентября в районе дома № 26а по Липовому тракту. Как рассказали АН «Между строк» очевидцы происшествия, Toyota врезалась в бордюр, и вылетела на припаркованный у дома автомобиль марки Honda.

По словам свидетелей происшествия, за рулём «японца» находилась девушка. Также с ней были ещё два человека, которые покинули место ДТП. У всех троих были явные признаки опьянения.

Предполагаемой виновнице аварии потребовалась госпитализация — её госпитализировали с многочисленными ушибами и сотрясением мозга.