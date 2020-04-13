Путин заявил о возможности применения сил Минобороны для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, что при необходимости для борьбы с коронавирусом нужно будет задействовать средства Министерства обороны, пишет «Интерфакс».

«Ситуация меняется каждый день, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём больше случаев именно тяжёлого течения болезни. <…> Для того чтобы и дальше действовать на опережение, нужен хороший профессиональный прогноз. Я прошу правительство обновлять такой прогноз и докладывать мне ежесуточно. <…> Надо иметь в виду, что все возможности, в том числе и Минобороны, если это, конечно, потребуется, могут и должны быть задействованы», — заявил Путин.

По словам главы государства, у Минобороны «накоплен опыт работы в сложных условиях» и этот «опыт нужно использовать». Путин отметил, что те силы Минобороны России, что задействованы в зарубежных странах в борьбе с коронавирусом, — «лишь толика того, что есть».

«Основные резервы пока находятся в резерве», — добавил президент.

Путин также сообщил, что «на выделенные дополнительно деньги Минобороны уже развернуло работу по возведению новых медицинских учреждений в регионах, которые могут быть задействованы в краткосрочной перспективе».

Напомним, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2558 и сейчас составляет 18328 человек в 82 регионах страны. В Свердловской области зарегистрировано 7 новых случаев заболевания, всего в регионе 85 случаев, выздоровели 35 человек. В регионе, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».