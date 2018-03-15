Путин заявил о переезде Верховного суда России в Петербург

Президент России Владимир Путин заявил, что Верховный суд России переедет из Москвы в Санкт-Петербург, пишет РИА Новости. Заявление главы государства прозвучало во второй части документального фильма «Путин» журналиста Андрея Кондрашова.

«Я инициировал переезд Конституционного суда сюда. Думаю, что сюда переедет и Верховный суд России», — сказал Путин.

По словам Путина, важно, чтобы судебная ветвь власти находилась «в сторонке от исполнительной».

Напомним, закон об изменении постоянного пребывания Конституционного суда России и переезде из Москвы в Петербург был подписан в феврале 2007 года. Переезд осуществили в 2008 году, сейчас суд находится в здании Сената.

Верховный суд России находится в Москве, он размещается в бывшем здании Верховного суда СССР на улице Поварской, дом 15. В случае переезда в Петербург он может разместиться в Судебном квартале, пишет «Интерфакс». Концепцию его строительства весной 2016 года одобрил Совет по сохранению культурного наследия Петербурга.

Квартал займёт площадь 224,6 тысячи квадратных метров в Петроградском районе Петербурга. Участок будет ограничен проспектом Добролюбова, площадью Лихачёва, переулком Талалихина и набережной Малой Невы. На территории Судебного квартала будет располагаться комплекс зданий, в том числе Верховный суд, Судебный департамент, жилой комплекс, Дворец танцев Бориса Эйфмана и технические здания. Работы по строительству квартала должны завершиться 31 декабря 2019 года.