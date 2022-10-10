Путин заявил, что обстрелы украинских городов стали ответом на взрыв Крымского моста

Сегодня, 10 октября, Владимир Путин провёл оперативное онлайн-совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсудил теракт в Крыму. Видео с совещания опубликовано на официальном сайте президента РФ.

Путин ожидаемо обвинил Киев в террористических актах и заявил, что обстрелы украинских городов сегодня утром стали ответом на взрыв Крымского моста в Керченском проливе. Кроме того, он предупредил украинских силовиков о жёстких последствиях в случае новых терактов на территории России, подчеркнув, что по масштабам они будут соответствовать уровню создаваемых угроз.

Владимир Путин отметил также, что Россию не подпускают к расследованию утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Напомним, сегодня утром ВС РФ нанесли точечные ракетные удары по объектам инфраструктуры украинских городов. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице Владимирской, недалеко от офисов СБУ и президента страны. Кроме того, в результате обстрелов полностью обесточенным оказался Харьков.