На Крымском мосту прогремел взрыв и начался пожар

Сегодня утром на Крымском мосту произошёл взрыв. В результате происшествия частично обрушились два автомобильных пролёта, а на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом следовавшего по мосту грузового поезда.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшедшим. Власти пообещали оперативно устранить повреждения на мосту, пишет издание «Коммерсантъ». Как сообщает дорожное управление «Тамань», движение по мосту временно приостановлено, на месте работают дорожные службы и МЧС.

При этом судоходные арки моста, по информации советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова, не повреждены, поэтому Росморречфлот не стал приостанавливать судоходство в Керченском проливе. Также Крючков сообщил в своём Telegram-канале, что о причинах и последствиях говорить пока рано.

На момент публикации движение по Крымскому мосту полностью закрыто. Ущерб от взрыва оценивается в 200–500 млн рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков изданию РИА Новости.