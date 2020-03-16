Путин высказался о влиянии западных санкций

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что в результате западных санкций Россия потеряла около 50 млрд долларов, но смогла их компенсировать.

«Да плевать на них, на эти санкции. Значит, по разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд, но мы и заработали столько же», — сказал Путин.

Он согласился, что это немалые потери, но санкции заставили страну «включить мозги».

«Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это всё», — отметил президент.

Журналист Андрей Ванденко заметил в ответ Путину, что контрсанкции были восприняты как «бомбёжка Воронежа». Президент назвал это чушью.