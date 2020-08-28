Путин в октябре приедет в Екатеринбург

Президент России Владимир Путин приедет в Екатеринбург в начале октября, со ссылкой на источник в администрации губернатора Свердловской области пишет E1.ru.

Визита главы государства ждут организаторы международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», указ о проведении которого подписал губернатор Куйвашев. Точная дата события пока неизвестна.

Форум проводится с 2009 года в разных городах страны, в нём принимают участие известные спортсмены и тренеры. Президент обычно приезжает на одно из пленарных заседаний, в 2019 году его встречали в Нижнем Новгороде. Официальных заявлений о визите Владимира Путина в Екатеринбург пока не поступало, обычно такие сообщения появляются лишь накануне события.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Екатеринбург в июле 2019 года — на саммит GMIS-2019.