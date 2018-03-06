Путин в Екатеринбурге призвал уходить от стереотипов в образовании и одобрил создание «умного города»

Президент России Владимир Путин после Нижнего Тагила посетил Екатеринбург. В уральской столице он провёл совещание по развитию системы среднего специального образования, на котором рекомендовал субъектам РФ использовать при модернизации системы образования программы регионального развития, пишет Znak.com.

«Необходимо создавать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки. На их базе будет проходить переобучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие граждане смогут повышать здесь квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность. А школьники — выбирать и получать для себя профессии», — сказал Владимир Путин.

Путин отметил, что бюджетные инвестиции в развитие среднего профессионального образования в России выросли за последние 17 лет почти в 2 раза. Сейчас колледжи и техникумы, по мнению президента, должны не только обеспечивать профподготовку, но и давать разностороннее образование, в том числе по естественно-научным и гуманитарным направлениям.

«В том числе и так называемые „гибкие навыки“ — умение работать в команде. И вообще настраивать людей на постоянную учёбу, движение людей в профессиональном смысле», — заключил глава государства.

Из уральских политиков участие в совещании приняли полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Последний презентовал Владимиру Путину концепцию «умного города», который собираются построить в Екатеринбурге для проведения выставки Экспо-2025. Президент одобрил выбранную площадку, а также обустройство большого пруда, над гладью которого должна появиться монорельсовая линия. Сейчас за право провести всемирную выставку со 2 мая по 2 ноября 2025 года борются также Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Свои предложения по организации выставки в Екатеринбурге в рамках конкурса готовят ведущие архитектурные бюро из разных уголков мира, чьи идеи смогут оценить члены Международного бюро выставок в ходе инспекционного визита на Урал.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Свердловскую область днём и сразу же на вертолёте улетел в Нижний Тагил. Глава государства посетил «Уралвагонзавод», где в эти дни проходит VI Всероссийском форум рабочей молодёжи. Подробнее о визите Путина на Средний Урал можно прочитать в онлайне АН «Между строк».