Путин: В 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%

Президент России Владимир Путин во время встречи с сенаторами в Кремле заявил, что в 2021 году пенсии в стране будут проиндексированы на 6,3%.

«Это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году», — цитирует главу государства ТАСС.

Президент подчеркнул, что все обязательства по оказанию медпомощи и поддержке населения будут выполнены, несмотря на значительный объём выпадающих доходов ПФР и Фонда соцстрахования. Они будут полностью профинансированы из федерального бюджета.