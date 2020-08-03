Путин упразднил пять районных судов в Свердловской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации нескольких районных судов в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного суда.

В соответствии с указом в области упраздняются Заречный, Байкаловский, Тугулымский, Новолялинский районные суды, а также постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда в селе Таборы.

«Нагрузка в этих судах небольшая, их ликвидация не нарушит стабильности судебной системы региона», — объясняют причину их закрытия в ведомстве.

Вопросы Заречного райсуда передадут в юрисдикцию Белоярского районного суда, Байкаловского — в юрисдикцию Ирбитского районного суда, Тугулымского — в юрисдикцию Талицкого районного суда, Слободо-Туринского — в юрисдикцию Туринского районного суда, Новолялинского — в юрисдикцию Верхотурского районного суда.

В облсуде подчеркнули, что речь идёт об оптимизации работы судебной системы и решения никак не повлияют на доступ граждан к правосудию, так как схема размещения судов не изменится.

«Граждане смогут реализовывать право на обращение в суд с учётом места их проживания через постоянные судебные присутствия», — сказали в суде.

Также подчёркивается, что изменения должны привести к сокращению сроков рассмотрения дел и повышению качества их рассмотрения.

В феврале 2016 года в Свердловской области по решению Путина были упразднены Ачитский и Пышминский районные суды, городские суды Красноуфимска, Верхней Салды, Нижней Салды и Камышлова. Вместо них были созданы Верхнесалдинский, Красноуфимский и Камышловский районные суды. В Ачите, Нижней Салде, Пышме осталось судебное присутствие.