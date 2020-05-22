Путин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин во время совещания по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, пишет «Интерфакс».

«По поступающей объективной информации, по оценкам экспертов, ситуация в целом в стране стабилизируется», — объявил президент.

Путин отметил, что в Москве и многих других регионах началось плавное снижение количества выявляемых заражённых. Глава государства признал, что пока позитивная динамика не такая быстрая и устойчивая, как хотелось бы, но подчеркнул, что она есть. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что власти постараются окончательно стабилизировать ситуацию к 29 мая. Также она рассказала, что в мае Россию может ждать серьёзное увеличение смертности.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки скончалось рекордное количество пациентов с коронавирусом — 150 человек. Всего за день выявили 8894 новых случая.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».