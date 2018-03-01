Путин сообщил о наличии у России гиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие, необходимое для конкурентоспособности в сфере вооружённой борьбы, сообщает «Газета.ру».

«Обладание гиперзвуковым оружием даёт большое преимущество в сфере вооружённой борьбы. В этой связи понятно, почему страны стремятся к обладанию таким оружием. Дамы и господа, у России такое оружие есть», — сказал Путин.

После этого глава государства представил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», который способен осуществлять маневрирование на всех участках траектории полёта, преодолевая любые системы ПРО. По словам президента, испытания комплекса были завершены и он уже приступил к несению опытно-боевого дежурства в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года.