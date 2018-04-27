Путин сформулировал семь угроз границам России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ пограничной политики Российской Федерации, в котором перечислены основные угрозы границам, пишет РБК. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

К основным угрозам в документе отнесены: «территориальные притязания некоторых сопредельных государств» и связанная с этим возможность конфликтов и инцидентов на границе, притязания иностранных государств и транснациональных корпораций на стратегические ресурсы Дальнего Востока и Арктики.

Также к угрозам отнесли разведывательную и иную деятельность иностранных спецслужб, целью которой является дестабилизация политической обстановки, попытки проникновения на территорию страны членов международных террористических организаций и трансграничную преступность.

Кроме того, угрозу безопасности пограничного пространства несёт усиление экономического и демографического влияния иностранных государств на отдельные приграничные регионы и опасность возникновения на приграничных территориях России и у «отдельных» соседних стран техногенных катастроф и эпидемий.