Путин: Российские СМИ результативно критикуют представителей власти

В приветственном обращении к участникам фестиваля журналистов «Вся Россия — 2019» Владимир Путин заявил, что отечественные средства массовой информации результативно критикуют представителей власти и служат действенным механизмом общественного контроля.

«Сегодня средства массовой информации служат действенным механизмом общественного контроля, активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив», — говорится в сообщении, размещённом на сайте Кремля.

По мнению президента, такая позиция «помогает органам местного самоуправления, региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, волнующие людей».