Путин: Россия заинтересована в притоке мигрантов

Президент Владимир Путин заявил 3 июля, что Россия заинтересована в притоке мигрантов, поскольку в стране скоро будет не хватать рабочих рук. Глава государства считает, что это серьёзный ограничитель роста экономики.

«Россия нуждается в притоке новых граждан. Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране», — отметил он в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции.

Как пишет ТАСС, Путин также подчеркнул, что власти продолжат прикладывать усилия для повышения рождаемости внутри страны, но тем не менее Россия нуждается в привлечении людей из-за границы. В первую очередь государство заинтересовано в мигрантах, которые «чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова».

«Это должна быть государственная политика, Россия заинтересована в притоке мигрантов, но в притоке тех, кто нужен стране», — заявил президент, отметив что имеет в виду «молодых, здоровых, образованных людей, которые либо готовы получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к работе, имея нужный уровень квалификации».

Путин призвал учитывать состояние рынка труда в различных регионах, а также развитие социальной инфраструктуры, чтобы «приток мигрантов не нарушал права граждан России, чтобы не было проблем с получением образовательных услуг, с переполненностью учреждений здравоохранения».