Путин решит, продлевать ли нерабочие дни, 11 мая

Президент России Владимир Путин 11 мая проведёт совещание, на котором будет обсуждаться возможность продления периода нерабочих дней.

«Завтра у президента запланировано совещание [об этом]», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, обсуждается ли продление режима самоизоляции.

Напомним, 28 апреля в ходе совещания с главами регионов Путин озвучил решение о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Тогда же он заявил о необходимости начать подготовку к возвращению к нормальной жизни и поэтапной отмены ограничений начиная с 12 мая.