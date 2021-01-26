Путин рекомендовал Госдуме ввести запрет на отождествление ролей СССР и Германии во Второй мировой войне 

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре и искусству рекомендовал подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, сообщается на сайте Кремля. О каком именно отождествлении идёт речь, не уточняется.

Законопроект рекомендовано подготовить при участии Российского организационного комитета «Победа» и внести в Госдуму во время весенней сессии. Срок исполнения поручения — 1 июля 2021 года, ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее, в мае 2020 года, депутат Госдумы Алексей Журавлёв предложил включить в Уголовный кодекс новую статью, которая запрещала бы приравнивать идеологию СССР к нацизму и возлагать на СССР вину за развязывание Второй мировой войны. В правительстве не поддержали законопроект Журавлёва, отметив, что наказание за эти действия уже предусмотрено уголовной статьёй о реабилитации нацизма.