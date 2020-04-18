Путин продлил действие старых паспортов и водительских прав до середины лета

Владимир Путин 18 апреля подписал указ, согласно которому паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, признаются действительными до 15 июля.

В указе главы государства также уточняется, что россияне, которым исполнилось 14 лет и которые не успели получить паспорт, могут использовать в качестве удостоверения личности свидетельство о рождении или загранпаспорт.

Помимо этого, президент подписал указ, согласно которому до 15 июня иностранцам не будут аннулировать визы, разрешения на временное проживание и другие документы. Также работодатели смогут до этого срока привлекать в качестве работников иностранцев, не имеющих действующего разрешения на работу, при условии наличия у работодателя соответствующего разрешения.