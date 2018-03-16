Путин призвал россиян принять участие в голосовании на президентских выборах

Президент Владимир Путин в опубликованном телеканалом RT обращении призвал россиян принять участие в голосовании 18 марта. Он отметил, что в случае отказа голосовать «ключевой, определяющий выбор» будет сделан без учёта мнения тех, кто на выборы не пришёл.

«Как действующий глава государства, считаю важным обратиться к вам накануне голосования. По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей», — сказал Путин.

По словам главы государства, он уверен в том, что каждый россиянин заботится о судьбе своей страны.

«И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой любимой нами России», — отметил действующий президент.

В президентских выборах, намеченных на 18 марта, помимо Путина примут участие представитель КПРФ Павел Грудинин, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, Григорий Явлинский от «Яблока», представляющая «Гражданскую инициативу» Ксения Собчак, а также руководитель «Общенародного российского союза» Сергей Бабурин и лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин.