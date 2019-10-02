Путин присвоил звание Героя России главе «Ростеха» Сергею Чемезову

Президент Владимир Путин присвоил генеральному директору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России «за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны», со ссылкой на нескольких топ-менеджеров госкорпорации и источник в администрации президента пишут «Ведомости».

Соответствующий указ не опубликован на сайте Кремля, однако, по словам собеседников газеты, он был подписан несколько недель назад. В «Ростехе» отказались комментировать эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не ответил на запрос.

Сергей Чемезов — один из ближайших соратников Владимира Путина: в 1985–1990 годах они вместе служили в Дрездене, а в 1996 году работали в администрации президента Бориса Ельцина.

В июле 2018 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Путин закрытым указом присвоил звания Героев России первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову. Официально это не подтверждалось.