Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко, занимавшего эту должность с 1993 года, сообщается на сайте Кремля.

РИА Новости со ссылкой на представителя Совета Федерации пишет, что Савченко займёт место члена верхней палаты парламента. Вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации 22 сентября рассмотрели на заседании Белгородской областной думы, куда он прошёл от «Единой России» по итогам голосования 13 сентября. Полномочия Ивана Кулабухова, представляющего Белгородскую область в Совете Федерации на сегодняшний день, истекают в сентябре.

Напомним, Савченко сообщил о решении уйти в отставку 17 сентября. В пресс-службе главы региона объяснили, что это связано с избранием Савченко депутатом Белгородской областной думы.

Евгений Савченко был главой Белгородской области с 1993 года — на эту должность его назначил Борис Ельцин. В последний раз Савченко переизбирался губернатором в сентябре 2017 года, он набрал 69,29% голосов.