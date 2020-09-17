Губернатор Белгородской области ушёл в отставку

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко объявил о досрочном сложении своих полномочий.

«Евгений Савченко проинформировал о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина», —цитирует ТАСС пресс-службу правительства региона.