Путин предостерёг власти Киева от преследования оппозиции и «закручивания гаек»

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос про заявление президента Украины Владимира Зеленского, объявившего о зарубежном финансировании партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — за жизнь», предостерёг украинские власти от преследования оппозиции, пишет УНИАН.

Путин заявил, что сам заявления Зеленского не видел, но, «если оно было, это значит, действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же грабли, на которые наступало прежнее украинское руководство в лице бывшего президента господина Порошенко».

«Если сегодняшняя власть начнёт с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Насколько я себе представляю, а это так и есть, — это парламентская оппозиция, имеющая за собой доверие значительного количества избирателей и подверженная в ходе демократических выборов и голосования», — сказал Путин.

По его мнению, было бы странно, если бы началось «какое-то закручивание гаек в этом смысле». Он подчеркнул, что представители этой партии «не бегают по площадям, не требуют невозможного, работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона».

«Было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав», — сказал Путин.

Заявление, о котором идёт речь, Зеленский сделал в интервью на телеканале «1+1» в программе «100 дней президента Украины».

«Партия Медведчука, там есть ещё большой вопрос, это его партия или там временное объединение и кто они такие. Есть большой вопрос, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы — объёмы кэша, откуда и из какой страны они всё это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», — заявил Зеленский.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный пытается учредить собственную партию с 2012 года и каждый раз получает отказ Министерства юстиции РФ. Политик считает, что это делается по надуманным причинам. В 2018 году Минюст дважды отказывал в регистрации партии Навального под названием «Россия будущего».