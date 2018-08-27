Минюст РФ отказал в регистрации партии Навального «Россия будущего» (ВИДЕО)

Минюст отказал в регистрации созданной сторонниками оппозиционера Алексея Навального партии «Россия будущего», сообщается на сайте политика.

«В соответствии с подпунктами "в" и "г" пункта 1 статьи 20 федерального закона "О политических партиях" в государственной регистрации политической партии "Россия будущего" отказано», — говорится в письме Минюста.

В ведомстве отметили, что партия представила не все документы, необходимые для регистрации, в том числе отсутствовала часть протоколов региональных отделений о выдвижении делегатов на съезд, два протокола о проведении региональных собраний. Кроме того, в Минюст при повторной подаче документов были представлены изменения в текст устава, а не устав с внесёнными изменениями. Отказ в регистрации может быть обжалован в суде и не является препятствием для повторной подачи документов, добавили в Минюсте.

Ранее Навальный заявил, что Минюст РФ приостановил регистрацию созданной его сторонниками партии «Россия будущего». В письме Минюста на имя юриста «Фонда борьбы с коррупцией», секретаря центрального совета партии Ивана Жданова отмечалось, что ряд положений устава партии противоречит федеральному закону «О политических партиях».

Ранее Алексей Навальный пытался зарегистрировать партию с названием «Партия прогресса». Партию пришлось переименовать, так как бывший соратник оппозиционера Виталий Серуканов заявил о подаче в Минюст документов на регистрацию одноимённой организации.