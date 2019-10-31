Путин предложил ужесточить наказание за врачебные ошибки

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области допустил, что наказание для медиков за ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности может быть ужесточено, пишет РИА Новости.

«Я не исключаю, пожалуйста, здесь министр [здравоохранения РФ Вероника Скворцова] присутствует и вице-премьер [Татьяна Голикова], который курирует эту сферу, поэтому прошу вас на этот счёт ещё раз подумать, если действительно нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что важно не ужесточение, а неизбежность наказания. Комментируя ошибки при назначении инвалидности и поддержку людей с ограничениями по здоровью, Путин заявил о «злоупотреблениях» в этой сфере, «особенно в республиках Северного Кавказа».