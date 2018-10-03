Путин предложил смягчить наказание по статье об экстремизме

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предполагающий смягчение наказания по статье об экстремизме (282 УК РФ), пишет «Дождь». Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, наказание за первое нарушение этой статьи будет заменено административным и будет предусматривать штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток.

«Деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что наказание предлагается смягчить «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершённые однократно и не представляющие серьёзной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

Ранее Совет по правам человека при президенте подготовил поправки, которые, в частности, предполагают убрать из Уголовного кодекса всё, что позволяет преследовать людей за «экстремистские» высказывания. Mail.ru, в свою очередь, предлагала амнистировать осуждённых за репосты, а «ВКонтакте» позволила закрывать профили от посторонних, включая сотрудников правоохранительных органов.

В России в последние годы всё чаще заводят административные и уголовные дела из-за лайков, репостов, комментариев или других публикаций в соцсетях. За первое полугодие 2018 года, по данным МВД, возбуждено 762 дела об экстремизме, за весь 2017 год — 1521.