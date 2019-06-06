Путин предложил не продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

Президент Владимир Путин заявил, что Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), её оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, пишет «Интерфакс».

«Сейчас у нас на повестке дня продление договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. Мы сделали значительный шаг вперёд, надо прямо сказать: мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия. Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, ну, не будем тогда», — сказал президент.

При этом Путин отметил, что последний разговор с американским коллегой Дональдом Трампом вселил в него оптимизм.

«Вот последний разговор у меня с президентом Трампом. Он всё-таки вселяет определённый оптимизм, он сказал, что тоже этим озабочен, понимает, какие расходы несут США, все остальные страны мира на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели», — сказал Путин.

Действие десятилетнего договора СНВ-3 истекает в 2021 году. Вопрос его возобновления встал особенно остро после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединённых Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. 4 марта Владимир Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

США затем неоднократно заявляли, что готовы обсуждать с Россией вопрос продления СНВ-3.