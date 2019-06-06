Политика

Путин предложил не продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

06.06.2019 16:42
Путин предложил не продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

Президент Владимир Путин заявил, что Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), её оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, пишет «Интерфакс».

«Сейчас у нас на повестке дня продление договора СНВ-3. Можно не продлевать. Наши системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. Мы сделали значительный шаг вперёд, надо прямо сказать: мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия. Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, ну, не будем тогда», сказал президент.

При этом Путин отметил, что последний разговор с американским коллегой Дональдом Трампом вселил в него оптимизм.

«Вот последний разговор у меня с президентом Трампом. Он всё-таки вселяет определённый оптимизм, он сказал, что тоже этим озабочен, понимает, какие расходы несут США, все остальные страны мира на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели», сказал Путин.

Действие десятилетнего договора СНВ-3 истекает в 2021 году. Вопрос его возобновления встал особенно остро после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединённых Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля. 4 марта Владимир Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

США затем неоднократно заявляли, что готовы обсуждать с Россией вопрос продления СНВ-3.

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