Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины с 2022 года

Президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины, пишет «Интерфакс».

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Так, как и было предложено вице-премьером», — сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Он подчеркнул, что нужно поставить жёсткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины.

«Много раз уже об этом говорим, много раз. Но для этого следует ещё активнее использовать современные цифровые технологии, запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Федерации правилам. В единой системе должен производиться учёт древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки — на один объём, а вырубка — на другой объём. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и её вывоза за пределы Российской Федерации», — сказал президент.

По мнению Путина, это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий.