Путин поручил увеличить доплаты медработникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о надбавках к зарплатам медработников, оказывающих первую помощь, сообщает НСН.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте Кремля, соответствующие сведения должны быть представлены главе государства до 1 ноября. Также правительство до 30 ноября должно проанализировать уровень зарплат медработников, оказывающих первую помощь, говорится в документе.

Кроме того, Путин распорядился обеспечить медработников служебным жильём, которое можно будет приватизировать после десяти лет работы в медучреждениях. Также Минздраву предстоит проработать предложения по обеспечению детей врачей местами в детских садах и школах.

Напомним, в конце августа на федеральный уровень вышла ситуация с массовым увольнением врачей ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле. Подавшие заявление об увольнении медики жаловались на низкую зарплату при очень высокой загрузке. После долгих переговоров с представителями областного Минздрава все шесть хирургов отозвали свои заявления.