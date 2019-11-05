Путин поручил разработать единые правила русского языка для СМИ и органов власти

На заседании совета по русскому языку президент Владимир Путин заявил о необходимости создания единых правил русского языка для СМИ, органов государственной власти и образовательных учреждений. Также президент поручил актуализировать законы «О государственном языке Российской Федерации» и «О языках народов Российской Федерации».

«Одновременно с актуализацией законодательства также прошу начать подготовку единого корпуса словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они должны стать обязательными для использования всеми государственными структурами, будь то органы власти — и исполнительные, и судебные, законодательные — и школы, средства массовой информации», — цитирует Путина Kremlin.ru.

По словам президента, языковая политика — приоритет для государства. Она должна быть продуманной, сбалансированной и актуальной, отвечать современным тенденциям, чутко и гибко реагировать на их изменения.