Путин поручил правительству упростить порядок найма гастарбайтеров

Президент Владимир Путин поручил правительству и комиссии Госсовета по вопросам строительства упростить порядок найма иностранных работников на стройки, пишет «Интерфакс».

Глава государства отметил, что при этом должны быть соблюдены все эпидемиологические требования. Также Путин поручил до 1 марта 2021 года представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы.

Инициатива по упрощению процедуры была озвучена в конце 2020 года, когда на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что стройкам не хватает рабочих, в том числе иностранцев, и в правительстве опасаются срыва сроков ввода жилья. Президент Татарстана Рустам Минниханов также пожаловался на дефицит рабочих на стройках и попросил президента поручить правительству организовать точечный ввоз мигрантов на стройки.