Путин поручил правительству к 1 июня представить план по восстановлению доходов населения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план действий по восстановлению и росту экономики, занятости и доходов населения, пишет «Интерфакс».

«Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей разработать и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в поручениях главы государства.

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с высшими должностными лицами субъектов России по вопросам противодействия распространению COVID-19, состоявшегося 28 апреля.

Накануне сообщалось, что правительство РФ выделит 81,1 млрд рублей на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.

В России за последние сутки выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 5495 человек, зафиксировано 94 летальных исхода. Всего в России на сегодня выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

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