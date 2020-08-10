Путин поручил организовать в регионах бесплатную вакцинацию против гриппа

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов организовать вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей, сообщает пресс-служба Кремля.

Также глава государства призвал сформировать запас лекарств, антисептиков и защитных средств в аптеках и медицинских организациях. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить финансирование мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций, которые должны предусматривать вакцинацию от гриппа до 60% населения и до 70% людей из групп риска. После регистрации вакцины от коронавируса власти также должны организовать вакцинацию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в стране осенью и зимой появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне не прививались. При этом медики предупреждали, что в сезон заболеваний может повыситься опасность заражения коронавирусом.

В ближайшие месяцы в России ожидается регистрация вакцины Центра имени Гамалеи, испытания которой находятся на завершающей стадии, кроме того, в разработке находится ещё одна перспективная разработка — вакцина центра «Вектор». В Минздраве заявили, что вакцинация может начаться осенью и должна быть бесплатной. Первыми вакцину получат группы риска — медики и пожилые люди.