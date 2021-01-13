Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил кабмину начать массовую вакцинацию от COVID-19 с начала следующей недели, пишет «Интерфакс».

«На прошлой неделе мне Михаил Владимирович [Мишустин] докладывал, что промышленность превысила плановый объём выпуска вакцины. Нам нужно переходить к массовой вакцинации, и нам нужно иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру», — заявил Путин.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, власти готовы перейти к массовой вакцинации с 18 января.

«Завтра мы с регионами обговорим все детали этого процесса, чтобы не было никаких сбоев в этой масштабной работе. Производителями предпринимаются решительные меры, чтобы нарастить объёмы. До конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины, то есть достаточно серьёзно надо будет нарастить обороты прививочной кампании», — заявила она.

Массовая вакцинация будет проводиться разработанным НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи препаратом «Спутник V». Ранее РФПИ, занимающийся продвижением вакцины на внешнем рынке, заявил, что первую дозу препарата получило уже 1,5 млн человек. Точных данных по вакцинации в конкретных регионах нет: известно, что, за исключением Москвы, регионы получили от тысячи до нескольких десятков тысяч доз препарата.