Путин поручил Минздраву возобновить плановый приём в больницах

Президент России Владимир Путин сегодня поручил Министерству здравоохранения вернуться к оказанию населению плановой (в том числе высокотехнологической) медицинской помощи, пишут «Известия».

«Необходимо как можно быстрее восстановить в полном объёме ритмичную, плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями. Мы, собственно говоря, об этом неоднократно уже говорили. Это касается работы служб скорой помощи, поликлиник, больниц и специализированных медицинских центров», — заявил президент.

Ответственным за выполнение поручения президент назначил министра здравоохранения Михаила Мурашко. Работа клиник должна быть восстановлена до 20 июня — к этому дню министр должен будет отчитаться о проделанной работе.

Также глава государства обязал министерство обеспечить сохранение резерва коечного фонда для лечения больных коронавирусом в медучреждениях страны для того, чтобы в случае возникновения роста заболеваемости инфекцией оказать необходимую помощь. Ответственным за исполнение также назначен глава Минздрава.

Напомним, с приходом эпидемии коронавируса в Россию врачи оказывали только срочную медицинскую помощь — в частности, стоматологи принимали только с острой болью, плановые операции откладывали и даже вакцинацию по календарю прививок временно остановили.

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