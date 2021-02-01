Путин поручил главам Верховного суда и Минюста рассмотреть вопрос о создании российского аналога ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос «о целесообразности создания российского суда по правам человека», сообщается на сайте Кремля.

Поручение председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву и министру юстиции Константину Чуйченко дано по итогам встречи с членами Совета по правам человека в декабре 2020 года. Лебедев и Чуйченко должны подготовить на эту тему доклад до 1 июня 2021 года.

Идею о создании российского аналога ЕСПЧ 10 декабря 2020 года в ходе видеоконференции озвучил член президентского совета по правам человека Евгений Мысловский — профессор кафедры уголовного права и процесса Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), член президиума Национального антикоррупционного комитета. Путину идея понравилась, он назвал её «правильной», но отметил, что этот вопрос «надо проработать».

За 2019 год Минюст потратил чуть больше одного миллиарда рублей на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека, деньги были потрачены на оплату 1240 решений суда.