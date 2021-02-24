Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам

Президент России Владимир Путин подписал закон о кратном увеличении штрафов за неповиновение сотрудникам силовых ведомств (в том числе на митингах) и за нарушения при организации массовых мероприятий. Документ опубликован 24 февраля на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в статьи 19.3 и 20.2 КоАП. Штраф за повторное неповиновение сотруднику полиции, Росгвардии, Минобороны, ФСБ, ФСО, ФСИН во время митинга увеличился с 5 до 10–20 тысяч рублей. Другим возможным наказанием может стать административный арест на срок до 30 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 70 до 200 тысяч рублей.

Закон повысил штрафы за неповиновение полиции и военнослужащим не только на митингах, но и в целом. За однократное нарушение штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей (ранее — от 500 до тысячи рублей) или арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

В документе также установили ответственность за финансирование публичного мероприятия лицами, которые не имеют на это права. Штраф за это для физлиц составит от 10 до 15 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Норма касается как нарушений порядка сбора и расходования средств на проведение акции, так и нарушения порядка возврата и перечисления средств в доход государства: по принятому ранее закону о контроле за финансированием митингов анонимные перечисления организаторы должны отдавать государству.