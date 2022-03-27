Путин подписал закон об ответственности за фейки о госорганах за рубежом

В минувшую пятницу, 25 марта, президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию государственных органов, работающих за рубежом.

По новому закону распространение недостоверной информации о деятельности Росгвардии, посольств, диппредставительств, МЧС и прокуратуры предусматривает наказание в виде штрафа от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до трёх лет. В зависимости от мотивов и последствий преступления максимальное наказание может составить 15 лет лишения свободы.

Напомним, 4 марта Владимир Путин подписал закон, который ввёл уголовное наказание и крупные штрафы за фейки о действиях Вооружённых сил России, а также за призывы к санкциям против России.